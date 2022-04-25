Российские Telegram-каналы активно публикуют соответствующую новость, ссылаясь на «признание» одного из задержанных ФСБ, о работе на СБУ и подготовке убийств рупоров Кремля, информирует «НБН».

В Сети появилось видео, где арестованный с заблюреным лицом утверждает, что его мишенями должны были стать популярные лица российского телевидения – Владимир Соловьев, Евгений Попов, Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян. Кроме того, мужчина рассказал, что группа «неонацистов» готовила поджоги машин с символикой «спецоперации» РФ и военкоматов.

В Telegram-канале пресс-служба СБУ, реагируя на такие обвинения со стороны страны-агрессора, заявила, что не намеренна всерьез комментировать новые фантазии спецслужб Российской Федерации, несмотря на то, что ведомство ознакомилось с очередным «креативом» ФСБ.

Представители Службы безопасности Украины напомнили, что Владимир Соловьев, на которого якобы готовилось покушение, является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом РФ и аналогом Геббельса. Кроме того, рупор Кремля предстанет перед международным судом и будет отвечать за свои преступления после победы Украинского государства в войне против России.

В пресс-службе добавили, что ликвидации Соловьева в планах СБУ нет, однако для пропагандиста существует риск того, что он захлебнется в «продуктах» своей низкопробной деятельности.

Отметим, что ФСБ провалила специальную операцию по вывозу Виктора Медведчука из Украины, который был задержан СБУ. Глава Службы безопасности Иван Баканов рассказал о фиаско российских силовиков.