Как пишет “НБН”, со ссылкой на Telegram Владимира Зеленского.

После массовых атак рашистов, состоявшихся 23 ноября, по всей Украине были проблемы с энергией, водой и теплом в домах. Но украинский народ не опускает руки, и вводят «Пункты несокрушимости». На 9 часов утра уже есть 3720 таких пунктов.

Это места безопасности, стабильности и тепла, которые будут функционировать круглосуточно и бесплатно, как точка временного пребывания.

То есть каждый украинец может пойти в этот пункт, чтобы зарядить свое мобильное устройство, согреться, и даже просто выпить горячий чай.

Эти пункты будут расположены в вашем населенном пункте в учебных заведениях, зданиях областных военных администраций, органов местного самоуправления, и даже просто в заведениях, где работает генератор. Вам никто не вправе отказать в пребывании в этих организациях.

О ближайшем пункте вы можете узнать на сайте Несокрушимости.

Ранее мы писали, Кличко не исключает, что часть жителей Киева придется эвакуировать: озвучена причина.