Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «DW«.

Как говорится в источнике, действующий лидер Германии Олаф Шольц прибыл в Индию с двухдневным визитом, который стартовал сегодня, 25 февраля.

Сообщается, что во время своего визита Шольц вместе с действующим премьер-министром Индии Нарендра Моди будет обсуждать ситуацию, которая сейчас происходит в Украине.

Шольц также заявил о том, что Индия, которая является одной из самых влиятельных стран в мире должна чётко определиться со своей позицией в отношении российско-украинской войны. Также помимо этого известно, что Олаф Шольц планирует улучшить экономические связи с индийской стороной.

Что касается заявлений правительства Индии, то там сказали лишь о том, что страна готова помочь «любым мирным способом» в отношении деэскалации войны в Украине.

Напомним, что ранее канцлер Германии выступил с заявлением, в котором рассказал о том, что российско-украинская война не закончится быстро