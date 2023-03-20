О том, кто из граждан Украины, получающий средства в качестве помощи за рубежом, должен их декларировать как «иностранный доход», но может не уплачивать с них каких-либо сборов в госбюджет, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал омбудсмена Дмитрия Лубинца.

В частности, хотя все налогоплательщики и обязаны предоставлять свою ежегодную декларацию, касающуюся имущественного положения, но могут не включать в нее определенные зарубежные доходы, при выполнении некоторых условий. Исключение затрагивает лиц и членов семьи(находящихся в первой степени родства), пострадавших из-за вооруженной агрессии России, впоследствии использовавших свое право на временную защиту за границей, и получающих помощь от иностранных государств/их государственных фондов.

Таким образом, украинские беженцы должны задекларировать весь объем полученной помощи от иностранных государств, однако налог на подобные «иностранные доходы», как и военные сборы с нее, не начисляются и не уплачиваются.

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