О том, за что чиновникам, работникам критической инфраструктуры и журналистам будут начислять до 800 000 гривен, а членам их семей могут заплатить не менее 1 миллиона гривен, пишет «НБН», ссылаясь на проект закона №7353, за который сегодня в Верховной Раде Украины проголосовали 275 нардепов.

В соответствии с пояснительной запиской к одобренному закону, украинцам, работающим на объектах критической инфраструктуры/государственным служащим/должностным лицам органов местного самоуправления и журналистам, теперь смогут гарантировать получение единовременной денежной помощи, если в период выполнения ими профессиональных обязанностей, по причине военных действий, их здоровью был нанесен ущерб, вызвавший инвалидность. За 3-ю, 2-ю или 1-ю группы инвалидности, которые наступили из-за контузии или иных травм, выплата будет составлять от 200 000 до 800 000 гривен.

Также, если будет зафиксирована смерть служащего/работника предприятия/журналиста из-за боевых действий, и при этом он является кормильцем семьи, государство сможет выплатить 1 миллион гривен родным погибшего.

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