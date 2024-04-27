О том, какие меры усиления социальной поддержки украинцев, касающиеся не только пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, внесены в законопроект № 11194, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

В частности, вышеописанным документом предлагается начать с лета текущего года:

восстановление норм по предоставлению льготного санаторно-курортного отдыха;

ликвидацию льгот, привязанных к доходам;

возвращение денежной помощи гражданам, ограничившим потребление местных продуктов и ведущим личное подсобное хозяйство;

увеличение размера доплат особам, занятым на радиоактивно-загрязненных территориях;

поднятие размера компенсации за вред, причиненный здоровью тех, кто вследствие катастрофы на ЧАЭС получил группу инвалидности;

повышение сумм дополнительной соцпомощи за вред здоровью;

увеличение ежемесячной компенсацию при потере кормильца,

поднятие минимального размера пенсии для особ с инвалидностью.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики раскрывали нюансы зачисления зарубежного трудового стажа в украинскую пенсию.