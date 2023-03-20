О том, почему Будапешт не предоставит средств на закупку 1 миллиона снарядов для передачи в ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, приведенные в издании Index.

По словам Сийярто, сейчас представители Евросоюза обсуждают предложения, касающиеся наращивания поставок вооружений в Украину:

согласно первому, страна-участник ЕС должна поставлять боеприпасы в Украину с собственных складов, с финансированием из совокупного бюджета на 1 миллиард евро;

согласно второму, все государства-члены ЕС передадут в Украину увеличенное количество совместно закупленных боеприпасов, тоже из фондов (пока не созданы) в размере 1 миллиарда евро.

Однако в Венгрии не хотят способствовать отправке в любом из вышеуказанных случаев, объясняя это тем, что в первом варианте, вклад Будапешта мог бы составить около 1 процента(не более 10 миллионов евро), но будет использован в других целях, например, для стабилизации обстановки в Западных Балканах и сокращения миграции в Евросоюз.

По второму предложению, Сийярто не смог указать на какие-либо существенные причины отказа, но уточнил то, что, в принципе, и ожидалось:

Мы не покупаем боеприпасы для отправки в Украину. Поэтому вклад Венгрии в этот фонд также может быть использован для общей цели.

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