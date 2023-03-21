О том, что передача самолетов МиГ в нашу страну, вряд ли слишком положительно отразится на обстановке «в небе», но сможет стимулировать государства Запада относительно пересылки истребителей F-16, пишет «НБН», ссылаясь на слова спикера ВС ВСУ Юрия Игната, опубликованные изданием «РБК-Украина».

По словам Игната, МиГ является достаточно устаревшим истребитель, как и техника всего авиационного парка украинских ВВС. Все эти самолеты перешли нашей стране в «наследство» от СССР. По причине того, что МиГ разработан в семидесятых годах прошлого столетия, снабжение подобным типом самолетов, безусловно, «не изменит ситуацию «в небе», но может усилить украинскую авиацию».

Кроме того, существует вероятность, что только некоторые из старых истребителей удастся поставить в строй, однако в целом, это усилит обороноспособность украинской авиации.

Юрий Игнат, подчеркнул, что все заявления, касающиеся передачи МиГов, так и или иначе несут определенный психологический фактор, и:

Это может быть шагом для того, чтобы подтолкнуть наших партнеров к F-16.

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