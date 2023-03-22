О том, что дело касается граждан, которые вследствие войны РФ с Украиной, попали в достаточно сложные жизненные обстоятельства, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию, размещенную на официальной странице Кабинета Министров Украины.

В частности, определенные социальные услуги предполагается оказывать в учреждениях здравоохранения, которые относятся к сфере управления Минсоцполитики, например, несколько санаториев в Трускавце или Миргороде.

Данные услуги станут предоставлять на безвозмездной основе, исключительно незащищенным украинцам из числа ВПЛ, что поможет гарантировать им соцподдержку, с учетом всех индивидуальных потребностей, и, речь идет о:

пожилых гражданах;

лиц с группами инвалидности.

Кроме того, правительственным проектом расширяются виды помощи, с включением еще 4-х услуг, и ВПЛ могут рассчитывать на:

получение убежища;

обеспечение проживания;

стационарный уход;

социальную адаптацию.

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