О том, что дело касается граждан, которые вследствие войны РФ с Украиной, попали в достаточно сложные жизненные обстоятельства, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию, размещенную на официальной странице Кабинета Министров Украины.
В частности, определенные социальные услуги предполагается оказывать в учреждениях здравоохранения, которые относятся к сфере управления Минсоцполитики, например, несколько санаториев в Трускавце или Миргороде.
Данные услуги станут предоставлять на безвозмездной основе, исключительно незащищенным украинцам из числа ВПЛ, что поможет гарантировать им соцподдержку, с учетом всех индивидуальных потребностей, и, речь идет о:
- пожилых гражданах;
- лиц с группами инвалидности.
Кроме того, правительственным проектом расширяются виды помощи, с включением еще 4-х услуг, и ВПЛ могут рассчитывать на:
- получение убежища;
- обеспечение проживания;
- стационарный уход;
- социальную адаптацию.
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