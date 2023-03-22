О том, что поставка нашей стране специальных бронебойных снарядов, в составе которых есть обедненный уран, якобы заставит «страдать мирное населения», и попутно добавит «неисправимого вреда экологии», пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радио Свобода».

По словам одного из представителей МИД РФ, в Кремле рассматривают заявление замглавы Минобороны Великобритании Голди, относительно планов снабжения Украины бронебойными снарядами с обедненным ураном (для танков «Challenger-2»), как «очередное подтверждение намерений Лондона быть в авангарде лагеря российских недоброжелателей». Оккупанты полагают, что «англосаксы» в очередной раз «публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние в Украине».

Отметим, что согласно информации, предоставленной секретарем Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Романом Костенко, вышеописанные снаряды с обедненным ураном, не представляют абсолютно никакой радиационной угрозы, поскольку являются обычными боеприпасами, но с усиленным сердечником, который имеет высокую пробивную способность.

Таким образом, российская пропаганда попросту использует сведения о якобы радиационной опасности боеприпасов с обедненным ураном, исключительно ради оправдания постоянных запугиваний мирового сообщества собственным ядерным оружием.

Ранее мы писали, что в США заявили о подготовке Путина к новому наступлению на Украину.