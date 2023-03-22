О том, как в нашей стране могут привычно подорожать мясо, молочная продукция и яйца, фактически накануне празднования Пасхи, которая в 2023-м году припадает на 9-е (для христиан западного обряда) и 16-е апреля (для христиан восточного обряда), пишет «НБН», ссылаясь на прогнозы экспертов, прозвучавшие на YouTube-канале программы «Завтрак с 1+1».

В частности, украинцам заранее стоит задуматься о закупках различных продуктов, традиционных для пасхального стола — мяса, яиц, растительного масла, сметаны и ранних овощей. Специалисты в сфере экономики обещают – в этом весеннем сезоне, если сравнивать с предыдущим, популярные продукты удорожают не слишком значительно, то есть не на 50-100 процентов, как было в 2021-м или 2022-м года, поскольку цены и так достигли максимальных отметок, вследствие боевых действий на территории Украины.

По словам эксперта Олега Пендзина, стоимость продуктов питания обязательно вырастет, но не до 150 гривен/десяток яиц или 200 гривен/один килограмм томатов, так как у украинцев попросту отсутствуют подобные средства для покупок. Тем не менее, необходимые для «пасхального сезона» продукты, все же немного поднимутся в стоимости, в среднем, на 10-15 процентов.

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