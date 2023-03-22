О том, что такое окончательное решение вынес Второй сенат КСУ, после того, как тщательно рассмотрел жалобу Лазуренко Игоря Александровича, а также как это отразится на выплатах украинцев, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Конституционного Суда Украины.

В частности, в Конституционном Суде Украины сегодня защитили так называемую «гарантированность пенсии», которые являются основным, и зачастую единственным источником доходов, в размерах не ниже прожиточного минимума. Таким образом, поправки к абзацам 4-му и 5-му, части 2-й статьи 70-й ЗУ «Об исполнительном производстве», абзацам 3-му и 4-му, части 2-й статьи 50-й ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» больше не имеют законной силы.

Напомним, с января текущего года, прожиточный минимум для одной особы, в расчете на месяц, установили в размере 2 589 гривен, однако гражданам, утратившим трудоспособность, в качестве минимальной пенсии платили только 2 093 гривен. Впрочем, после мартовской индексации пенсий, пособия пожилых украинцев все же выросли, но незначительно – до 2 520 гривен.

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