О том, что регулярные «прилеты» ракет и дронов по гражданским объектам в Украине раскрывают настоящую суть того, насколько российский диктатор Путин проявляет интерес к настоящему миру или прекращению войны, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Twitter-аккаунт посла США в нашей стране Бриджит Бринк.

По словам Бринк, даже «все вчерашние разговоры в Москве» никак не отменили то, что снова последовали удары российскими ракетами и атаки беспилотниками на мирных жителей в эту ночь. Таким образом, совершенно ясно — Путин абсолютно не заинтересован «в справедливом мире или завершении войны», которую он же и начал.

Напомним, что российскими оккупантами по территории Украины были запущены 21 дроны-камикадзе «Shahed-136», и из них — 16 успешно сбиты.

Ранее наш информационный портал писал, что надводные беспилотники атаковали флот Российской Федерации в Севастополе – местный «губернатор» сообщил об уничтожении трех объектов.