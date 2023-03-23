О том, что сразу после окончания текущего отопительного сезона, в Украине, похоже, хотят прервать действие моратория относительно повышение ЖК-тарифов (вводился до окончания войны), и как после этого могут вырасти суммы в платежках, пишет «НБН», ссылаясь на слова первого замглавы Комитета ВРУ по вопросам энергетики Алексея Кучеренко, прозвучавшие на его YouTube-канале.

Тарифы на поставки электроэнергии могут «подскочить» в соответствии с двумя вариантами:

согласно «облегченному» — до 2,5 гривны/киловатт для всех бытовых потребителей Украины;

согласно более «жесткому» — стоимость электричества останется прежней, но те украинцы, которые «сжигают» от 100 киловатт/ежемесячно, будут платить от 6 до 7 гривен/киловатт-час.

Тарифы на «голубое топливо», вероятно, поднимут до 16 гривен/один кубометр, как уже произошло в некоторых регионах.

Относительно тарифов на воду можно с уверенностью утверждать, что они точно «взлетят» — Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уже заявила касательно планов о повышении цен на услуги водоснабжения и водоотвода в два этапа:

первый этап — стоимость централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода вырастет на 12,3 процента;

второй — на 14,1 процента.

Таким образом, в среднем, затраты домохозяйств на поставку воды и водоотвод, увеличатся до 60 гривен.

Ранее мы писали, что в КСУ постановили — размер пенсионных выплат не может быть ниже, чем прожиточный минимум.