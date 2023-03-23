О том, что в госбюджете на 2023-й год запланировано гораздо меньше средств на фонд оплаты жилищных субсидий, но количество нуждающихся слоев населения продолжает расти на фоне неутихающей войны, и по этой причине, правительство предусмотрело реформирование механизма предоставления социальной помощи, пишет «НБН», ссылаясь на интервью замглавы ОПУ Ростислава Шурмы, опубликованное в издании LIGA.NET.

По словам Шурмы, на данный момент специалисты уже начали нарабатывать несколько вариантов алгоритмов, позволяющих по-другому начислять субсидии на ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги), что даст возможность без задержек решить возникшую проблему.

Буквально в ближайшие месяцы эксперты определятся с предложениями и собственным видением указанной системы:

Мы действительно думаем о проблеме субсидирования и системной убыточности, отсутствии стимулов для увеличения и производства электроэнергии, и добычи газа.

Кроме того, вероятно, состоится окончательный переход на полноценную монетизацию социальной помощи на оплату «коммуналки» — бытовые потребители станут сразу оплачивать справедливую стоимость услуг, и только потом получать компенсацию от государства. Таким образом, украинцам необходимо подготовиться к самостоятельному погашению «платежек», а правительство тем временем поможет восполнять некоторую часть затрат в денежной форме.

Предполагается, что подспорьем станет внедрение современных IТ-технологий, которые дадут «большое количество адресных, целевых решений через прямые адресные субсидии нуждающимся гражданам».

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