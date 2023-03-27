То, что ВС РФ безуспешно атакуют восток Украины, так как защитники нашей страны результативно препятствуют всем намерениям противника, и какого-либо угрожающего перебазирования врага не зафиксировано, пишет «НБН», ссылаясь на карту, опубликованную в официальном Twitter-аккаунт Министерства обороны Великобритании.

В соответствии с данными карты, предоставленной военной разведкой Великобритании, эпицентр боевых действий по-прежнему остается на Бахмутском направлении: бои ведутся как в городе, так и на окрестностях.

Также, оккупанты проводят усиленные атаки поблизости от Марьинки и Авдеевки, при этом, последний указанный населенный пункт, российские войска стараются взять в кольцо. Аналогичные бои идут вокруг Угледара, но наступление ВС РФ на этом участке фронта несколько ослабло. Отметим, что в направлении Лиманско-Купянска, наблюдается наращивание числа артиллерийских дуэлей, а оккупанты начали использовать больше бронированной техники.

Ранее мы писали, что российские пропагандисты озвучили свою версию смерти оккупанта, причастного к Иловайской трагедии.