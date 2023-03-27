О том, что Владимир Путин проигнорирует всестороннюю негативную реакцию мирового сообщества, начиная от стран Запада, и заканчивая относительно союзным Китаем, то есть не передумает отправлять на территорию Беларуси свое тактическое ядерное оружие, пишет «НБН», ссылаясь на материал пропагандистского издания «РИА Новости».

Как следует из заявления Пескова, на решении Путина никак не отразятся недавние призывы «коллективного Запада», поскольку планы Кремля «такая реакция, безусловно, поменять не может». В частности, российский диктатор уже предоставил все объяснения «в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу», и к таким нарративам «добавить нечего».

Напомним, что в эту субботу, 25-го марта, Путин сообщил — Москва и Минск заключили договоренность, якобы не нарушающую никакие международные обязательства, и разместят тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Ранее на информационный портал писал, как в Китае отреагировали на очередные ядерные угрозы Путина.