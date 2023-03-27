О том, что в соседнем государстве, сотрудниками службы военной контрразведки (SWK) арестован гражданин пока неназываемой страны, которого обоснованно подозревают в ведении шпионажа в пользу РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал портала TVP.INFO.

По словам военного прокурора, принадлежащего к отделу по военным делам окружной прокуратуры города Гданьск, в соответствии с информацией и собранными доказательствами, которые были предоставлены Службой военной контрразведки, задержанному агенту предъявили обвинение в шпионской деятельности в пользу разведки РФ.

Как стало известно, фигуранта дела взяли под стражу на прошлой неделе – 21-го марта, и по решению районного суда Гданьска-Полудне, предварительно отправили за решетку на три месяца. Этот иностранец вел сбор сведений, касающихся объектов критической инфраструктуры в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах, проявляя особый интерес к «деятельности служб и органов, отвечающих за безопасность».

Отметим, что подозреваемый уже сознался в содеянном, а вышеуказанная преступная деятельность велась как минимум с января текущего года.

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