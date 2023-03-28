О том, что основными целями атаки российских кибертеррористов, стали страницы Нацсовета, Нацбанка и Министерства обороны, фактически сразу после того, как правительство Словакии отправило свои первые боевые самолеты для ВВС нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию местного портала Vosveteit.

Стало известно, что указанная кибератака напрямую связана с оказанием военной помощи Украине, так как помимо взлома, хакерская группа «Anonymous.RU» еще и разослала предупреждение, касающееся поддержки Украины Словакией. Предполагается, что вмешательство было относительно несложным, поскольку больше похоже на DDOS-атаку: злоумышленники запустили огромное количество запросов к серверам, из-за чего техника не смогла обработать информацию, и вышла из строя – несколько web-сайтов и интернет-сервисов пока не доступны пользователям Словакии.

Стоит напомнить, что не так давно, 17-го марта, Словакия после проведения внеочередного онлайн-заседания, одобрила решение о передаче в Украину 13-ти истребителей МиГ-29, и четыре из них уже были доставлены на территорию нашей страны.

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