О том, что в Украине могут усовершенствовать мобилизационный процесс, поскольку в профильном комитете Верховной Рады уже приступили к разработкам поправок к соответствующему закону, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Президента в парламенте Федора Вениславского, опубликованное в «Укринформ».

По словам Вениславского, в период проведения одного из заседаний в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны, в котором принимали участие все руководители высшего уровня, обсудили задачи относительно действующих мобилизационных мероприятий, и, в первую очередь, речь шла о случаях, когда потенциального военнослужащего, сразу после призыва, отправляли в зону боевых действий.

Теперь чиновники смогли выяснить, по каким именно причинам возникают подобные нелогичные ситуации, и обязательно возьмут указанные вопросы под личный контроль, при этом, Вениславский уверяет:

Такого точно больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности.

Таким образом, в Украине будет запущен механизм усовершенствования процедуры мобилизации, включая и рассмотрение вопросов, касающихся урегулирования выдачи повесток внутренне перемещенным лицам, которые проживают не по месту постоянной регистрации.

Ранее мы писали, что в Минобороны Украины раскрыли три главные задачи россиян в распространении ИПСО по теме Бахмута.