О том, что в эту современную разновидность защиты, обеспечивающую охрану на линии соприкосновения почти в 200 километров, теперь встроят еще и множество определенных датчиков, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря пограничной службы Польши Анны Михальской, опубликованное в «Польском радио».

Как стало известно, специалисты штаба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы уже начали работы над центром наблюдения, в который станут поступать сигналы с электронного заграждения на границе со страной-агрессором. Подобным наращиванием мер безопасности, уже предусмотрено встраивание видеокамер и чувствительных датчиков, фиксирующих движение.

Отметим, что такая усиленная охрана охватывает все сухопутные рубежи Польши с Россией — 199 километров, не включая участок Вислинской косы, поскольку этот промежуток границы уже несколько лет находится под наблюдением электронных средств.

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