О том что сегодня, 29-го марта, социальным ведомством запущен механизм, согласно которому на добровольных основаниях можно перечислить страховые взносы, позволяющие покупать страховой стаж для пенсии в будущем или даже поднимать размер своего пособия, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице Пенсионного Фонда Украины.

Предполагается, что интерес к подобному механизму должны проявить несколько категорий украинцев:

люди, зарабатывающие в других странах, но желающие получать пенсию в Украине;

лица предпенсионного возраста, которым недостаточно трудового стажа для выхода на заслуженный отдых;

работники с невысокими официальными доходами, которые сделав добровольные взносы, смогут увеличить размер будущей пенсии.

Однако, чтобы подпасть под так называемое «добровольное страхование», стоит предварительно заключить типовой договор с ПФУ, используя электронную подпись/«Дія. Підпис»/систему GOV.ID:

Также, можно в самостоятельном порядке определиться с продолжительностью, периодичностью и размером страховых взносов. Однако суммы данных уплаченных средств, будут засчитываться только за месяц, в котором взносы попали на счет ПФУ. Отметим, что незастрахованным лицам этот же месяц добавят к страховому стажу, а застрахованным — увеличат заработную плату при начислении пенсии.

Ранее мы писали, что Шмыгаль рассказал, кому из граждан сделают апрельский перерасчет пенсий.