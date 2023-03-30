О том, что Москва отправила Минску новую партию ракет, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал мониторинговой группы «Беларускі Гаюн».

Как стало известно, в период с 25-го по 30-е марта, в аэропорту «Гомель» приземлялись и разгрузились четыре тяжелых транспортных самолета ВВС РФ Ан-124 «Руслан», при этом, подобная активность фиксировалась и ранее.

По словам очевидцев, этим утром, в Гомельском районе заметили колонну военной техники, состоящую из пяти седельных тягачей (похоже — КамАЗы), без каких-либо регистрационных знаков, вероятно, перевозящих по четыре ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Отмечается, что указанный армейский конвой продвигался в сопровождении ГАИ Беларуси по направлению к аэродрому «Зябровка».

Напомним — на аэродроме «Зябровка» располагаются подразделения ВС РФ, с приданными им ЗРК С-300/400.

Ранее наш информационный портал писал, что в Минобороны Великобритании объяснили, почему ВСУ не готовы использовать современные танки на поле боя.