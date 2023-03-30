О том, что глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес полагает – перед полноценным применением украинцами британских танков «Challenger-2» на фронте, ВСУ необходимо пройти гораздо более серьезную подготовку, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Sky News.

По словам Уоллеса, украинские защитники должны усвоить значительный объем знаний, прежде чем пользоваться такими танкам в период боевых действий против РФ. Министр обороны Великобритании подчеркнул:

Впереди еще достаточно много подготовки, прежде чем украинские военные будут готовы использовать их в бою.

Также, еще одним условием является то, что и командованию ВСУ следует перейти к «упражнениям и тренировкам для ведения боев на уровне бригады или боевой группы» — «вести бой по образцу НАТО или по западному образцу».

Ранее наш информационный портал детально описал, как в Белом Доме прокомментировали применение Украиной американского вооружения.