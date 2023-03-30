О том, что вопреки тому, что власти России с коварным умыслом используют так называемый «ядерный шантаж», все мировое сообщество должно и в дальнейшем помогать Украине дальше двигаться к окончательной победе в этой войне, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, прозвучавшие во время обсуждения, организованного Chatham House, транслирующегося YouTube-каналом «UkraineMFA».

По словам Кулебы, если речь заходит об угрозе применения ядерного оружия, следует вспомнить:РФ обращается к «ядерному аргументу», только если хочет, чтобы другие сдались, то есть такое «давление им помогает, так или иначе».

Однако, уверен глава МИД Украины, и ядерное давление стран Запада на Россию тоже всегда срабатывало. Особенно стоит подчеркнуть, что никакие российские угрозы не могут сдерживать как Украину, так и ее союзников в продвижении к победе и восстановлению территориальной целостности нашей страны в пределах признанных международных границ.

Ранее мы писали, что Кулеба рассказал, как членство Украины в НАТО и ЕС отразится на ситуации с безопасностью в Европе.