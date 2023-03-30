О том, что эта воздушная масса принесет на территорию нашей страны немного влажных осадков, которые поначалу пройдут над западной и северной, к середине дня дойдут до центральной части Украины, а потом заденут Одесскую и Николаевскую области, информирует «НБН», основываясь на прогнозе погодных условий, опубликованном на Facebook-странице Натальи Диденко.

Отметим, что в ближайшую ночь, мокрый снег выпадет над восточными областями, но уже с наступлением дня, подобная непогода полностью прекратится, и даже выглянет солнышко. Также, в Херсонской, Запорожской и Полтавской областях, включая Днепр и его окрестности, а также Крымский полуостров, завтра – преобладающе сухая погода.

Температура воздуха по Украине: в ночь – от -4 до +4 градусов по Цельсию, днем – от +6 до +12 градусов по Цельсию. Холоднее только в Луганской области – днем ожидается +3…+7 градусов по Цельсию.

В столице Украины первый месяц весны закончится достаточно холодноватыми метеоусловиями: ночью — от 0 до -2 градусов по Цельсию, а днем — от +6 до +9 градусов по Цельсию. Кроме того, начиная с полудня и до вечера пятницы, в Киеве возможен незначительный дождь.

Ранее мы писали, какой будет погода к концу марта и когда ожидать прихода потепления в Украину.