Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Дословно из заявления Кирби:

В случае, если речь идет об использовании военной помощи, которую Украине предоставили Штаты, то мы никаких доказательств о нарушениях не видели.

Кроме того, Кирби также добавил, что Украинское государство разделяет обеспокоенность Соединенных Штатов Америки по обеспечению надлежащей подотчетности, а также прозрачности использования оборудования США.

Все мы стремимся к тому, чтобы была установлена как можно большая подотчетность и надзор. Вооруженным силам Украины передаются оборудование и системы, которые были закуплены за деньги американских налогоплательщиков, однако это – война. Во время боевых действий невозможно идеально предусмотреть движение каждой единицы, которую солдат берет с собой в бой, — подытожил координатор Совета нацбезопасности США.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Украина получит от союзников глобальную помощь.