О том, что с текущего июля, правительство Украины намерено вернуться к ранним порядкам налоговой системы, которые действовали до начала вторжения РФ, поскольку госбюджет ощущает огромный дефицит налоговых отчислений, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Финансового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, прозвучавшее в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гетманцева, сейчас возникла необходимость возврата к старой системе, включая налоговые проверки и штрафы, поскольку госбюджет за весь период войны с РФ, постоянно недополучает ожидаемые доходы, которые значительно превышают расходную часть.

В частности, ежемесячно от налогообложения в бюджет Украины поступает около 80 млрд гривен, а на войну уходит не менее 130 млрд гривен/ежемесячно. Прочие средства собираются за счет заимствований, облигаций или кредитов.

Таким образом, с 1-го июля 2023-го года, в нашей стране отменят 2-процентный налог с оборота и 20-процентное НДС на топливо, введенные весной 2022-го года. Кроме того, возобновят проведение документальных проверок на тех территориях, где не ведутся боевые действия, а также вернут наказания за неисполнение налоговых обязательств.

Народный избранник от «Слуги Народа» подчеркнул:

Собственно этим и приводится система налоговая к тому состоянию, тем правилам, которые существовали в мирное время до начала активной фазы войны.

Ранее мы писали, что в Минфине рассказали, сколько денег тратит Украина на войну ежемесячно.