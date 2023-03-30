О том, что на прошлой неделе, 24-го марта, в правительстве одобрили очередные поправки к законодательству, постановление №264, в котором указывается — безработные, прошедшие обучение за счет государства, и не устроившиеся на работу, обязаны возвратить все деньги, потраченные на их образование обратно в госбюджет, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Кабинета Министров Украины.

Буквально на днях, от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поступало заявление – в Кабмине был утвержден документ, которым расширялся круг лиц до всех безработных касательно получения специального сертификата в размере 25 000 гривен для прохождения профессиональной переподготовки/повышения квалификации/обучения. После завершения курсов, на поиск официального трудоустройства в рамках новой профессии, украинцам теперь выделяется лишь 15 дней, иначе деньги нужно вернуть.

Также, в ситуации, когда безработный прекращает профессиональное обучение без уважительных причин или отказывается работать по приобретенной профессии, гражданин в течение 30 календарных дней, после прерывания или остановки учебы, обязан возместить центру занятости, заключившему с ним договор о профессиональном обучении по сертификату на обучение/договору о проживании на время обучения, все средства, выделенные на профессиональное обучение/проживание в период обучения/проезд к месторасположению учебного заведения или к работодателю (включая обратное направление)/предварительные медицинский, психиатрический и наркологический осмотры.

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