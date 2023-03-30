О том, что из-за российского вторжения, минами, снарядами и ракетами замарана территория почти в 200 000 квадратных километров, и это равняется как минимум двум площадям определенной страны, пишет «НБН», ссылаясь на видеобращение Президента Украины к парламенту Австрии, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте Владимира Зеленского.

По словам лидера Украины, на 174 000 квадратных километрах украинских территорий, разбросаны мины и снаряды оккупантов, и фактически «эта загрязненная площадь — как две территории Австрии». Речь идет о сотнях тысяч противопехотных и противотанковых мин, ракетах РСЗО, авиационных бомбах, минометных снарядах и боеприпасах, которые попросту «не разорвались и застряли в полях».

Кроме того, после захватчики постоянно оставляют взрывчатку в зданиях, садах, парках и огородах украинцев, а из-за замаскированных гранат, практически ежесуточно погибают гражданские на освобожденных территориях. Фиксируется множество случаев, когда враги намеренно минировали: музыкальные инструменты, мебель, сумки, стиральные машинки и прочую бытовую технику.

Владимир Зеленский акцентировал:

К сожалению, ежедневно есть сообщения о взрывах, унесших жизнь и искалечивших людей. Все это часть автопортрета России сегодня, который она создает своей агрессией, своей безумной войной.

Ранее мы писали, что Зеленский объяснил, без помощи какой страны Украина потерпит поражение в войне с РФ.