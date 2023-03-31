О том, что глава Беларуси Александра Лукашенко опасается «государственного переворота», а Минск якобы обязательно попытаются «втянуть в войну», и по этой причине, в РБ инициировали недавний переговорный процесс с кремлевским диктатором Путиным относительно размещения ядерного оружия на своей территории, пишет «НБН», ссылаясь на заявление «бацьки», транслирующегося на YouTube-канале «БелРос 3.0».

По словам Лукашенко, Беларусь хотят «втянуть в войну» их «соседи» (речь идет о Польше и странах НАТО), и подобные подтверждения не скрыть. По мнению самопровозглашенного президента РБ, именно сейчас «враги» формируют «некие полки для последующего переворота в Беларуси», и когда наступит время — Лукашенко «выложит это все», поскольку пока еще продолжается «кропотливая закрытая работа».

Также, лидер РБ утверждает, что он «никогда не обманывал», и «они готовятся вторгнуться на территорию» с целью уничтожить «нашу страну». Таким образом, только «складывающиеся обстоятельства», принудили Лукашенко к «настоятельной активизации» переговоров с Путиным касательно поставок в Беларусь ядерного оружия:

Именно по возвращению (ЯО), которое было выведено в 90-х, я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Под плеткой жить больше не хотим и рабами не будем.

Ранее мы писали, как в ГУР оценили возможность прямого участия Беларуси в войне.