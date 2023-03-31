О том, что с завтрашнего дня, почти все ранее доступные медпрепараты, станут реализовывать исключительно по рецептам, и по этой причине, украинцы пытаются приобрести лекарства с запасом, потому уже сейчас в киевских и днепровских аптеках заметны большие очереди, а популярная торговая площадка tabletki.ua попросту не в состоянии удовлетворить запросы всех своих клиентов, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал издания «Фокус».

В частности, на данный момент в Киеве фактически невозможно купить медпрепарат «Нимесил», так как аптеки заполнены большими очередями, тянущимися и на улицу. При этом, этого противовоспалительного и обезболивающего лекарства уже нет как минимум в четырех аптеках.

Аналогичная ситуация и в Днепре, поскольку благодаря внезапному нововведению от МОЗ Украины, местные жители пока не понимают, какие лекарства станут отпускать по рецепту, а какие — нет.

Кроме того, страница удобного онлайн-сервиса по покупке лекарств tabletki.ua не справляется с количеством посетителей, и либо предлагает немного «повисеть» в очереди, либо же вовсе не открывается.

Ранее мы писали, что с 1-го апреля, в Украине вводится так называемый «е-рецепт», обязательный для получения всех рецептурных лекарств, которые внесены в Госреестр лекарственных средств.