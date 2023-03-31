О том, что с текущего апреля список рецептурных медпрепаратов существенно расширят, но одновременно с электронной формой разрешения на отпуск лекарств, пока идет война с РФ, будет действовать и бумажный вариант рецепта, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Эспрессо».

После вступления изменений к законодательству, всецело одобренных народными депутатами, только некоторые обезболивающие продолжат продавать без рецепта – речь о парацетамоле и ибупрофене. Однако привычный «Анальгин», в ситуации, когда у покупателя отсутствует рецепт, доступен в упаковке не более, чем на 10 таблеток. Для приобретения упаковки на 100 таблеток уже необходим рецепт, как и на «Анальгин» в ампулах. Кроме того, обезболивающий и противовоспалительный «Нимесил», включая аналоги этого средства, тоже только после посещения врача, и, естественно, получения рецепта в любой форме.

Все гормональные медпрепараты тоже станут отпускать исключительно по рецепту, в том числе и гормональные контрацептивы. «Срочное» противозачаточное средство «Постинор», наиболее эффективное в первые 24 часа после незащищенного полового акта, невозможно будет купить без рецепта. Даже на «Тироксин» (L-тироксин/эутирокс), который нужен для поддержания здоровья щитовидной железы, каждый раз следует оформлять рецепт. Разрешение от врача потребуют и на некоторые мази/кремы, поскольку в них тоже содержатся гормоны, например, на «Момедерм» или подобные антигрибковые препараты.

Основная масса противоаллергических медпрепаратов останется в открытом доступе: это касается «Диазолина», «Лоратадина», «Супрастина», кроме «Супрастин» в ампулах — он только по рецепту, как и «Дексаметазон».

Все, что относительно популярно, и необходимо для понижения давления, а это «Каптоприл», «Каптопресс», «Бисопролол» — исключительно по рецепту, не исключая и мочегонные медпрепараты «Фуросемид» и «Диакарб».

Флаконы с каплями «Корвалол» и «Валокордин» без рецепта можно будет купить только в маленьких объемах, не более 50 миллилитров. Обычный этиловый спирт тоже не продадут, так как это — рецептурное лекарство, как и муравьиный спирт в бутылочке от 100 грамм. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, не смогут без рецепта приобрести упаковки «Магникора» или «Кардиомагнила», если в них по 100 таблеток.

В Минздраве Украины утверждают, что все эти противоречивые меры вызваны заботой о здоровье нации — неправильный прием лекарств может привести к существенным побочным эффектам или вызвать зависимость.

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