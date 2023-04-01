Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «The Sun«.

В источнике говорится о том, что после того, как Йенс Столтенберг уйдёт со своей нынешней должности его может заменить действующая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Не смотря на то, что её полномочия в главы Еврокомиссии закончатся аж через год несколько стран всё же предложили ей возглавить Альянс после того, как норвежский политик покинет пост Генсека.

Однако, в источнике также заявили о том, что Великобритания может наложить вето на кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, так как она себя не очень хорошо проявила на посте главы Министерства обороны Германии.

Также отметим, что помимо фон дер Ляйен достаточно хорошие шансы на то, чтобы возглавить Альянс имеет и действующий министр обороны Британии Бен Уоллес. Он может стать первым за 20 лет британским Генсеком НАТО.

Сам же Йенс Столтенберг может уйти в отставку уже в конце этого года.

Отметим, что ранее Генсек НАТО сообщал о том,на какую сумму страны Альянса оказали помощь Украине.