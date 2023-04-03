О том, что российские оккупанты так и не могут захватить город Бахмут, вопреки своим растиражированным сообщениям, пишет «НБН», ссылаясь на информацию от спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, опубликованную изданием The Guardian.

По словам Череватого, интенсивные бои проходили в окрестностях здания городской администрации, и слова основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина на самом деле только вводят в заблуждение — россияне не «взяли город юридически», и наемники вовсе не готовы к вывешиванию российского триколора на горадминистрации Бахмута.

Также, представитель Восточной группировки войск проявляет твердую уверенность, что ВС РФ существенно далеки от овладения Бахмутом:

Бахмут — украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого.

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