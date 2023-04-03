О том, какие вопросы будут подниматься во время разговора между Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в официальном Twitter-аккаунте представителя Еврокомиссии Эрика Мамера.

По словам Эрика Мамера, данная предварительная встреча в столице Франции пройдет перед самым рабочим обедом, и важное обсуждение коснется «актуальных вопросов», в частности, «войны России против Украины», сферы энергетики и подготовки к поездке в Китай, а также «совместной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином».

Напомним, что Эммануэль Макрон не так давно, на прошлой неделе, заявлял, что вскоре посетит Пекин в этом месяце, в сопровождении главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее наш информационный портал писал, что в средствах массовой информации сообщили, от чего президент Франции хочет отговорить Си Цзиньпина.