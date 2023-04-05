О том, что любое правительство, так или иначе способствующее агрессии Россию против Украины, фактически станет соучастником текущей войны, поскольку эта отдельно взятая страна, автоматически будет признана нарушительницей норм международного законодательства, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Президента Франции Эммануэля Макрона, озвученное в период его визита в Пекин, и опубликованное изданием The Guardian.

По словам Макрона, всякий, кто поддержит российского агрессора «в конфликте станет явным соучастником». С самого начала вторжения РФ в нашу страну, именно Франция решила помочь «стороне, на которую напали», и Париж четко «дал понять, что каждый, кто помогает агрессору, будет соучастником, нарушив международное право».

Следует напомнить, что на данный момент, Президент Франции Эммануэль Макрон пребывает в Китае с рабочим визитом, во время которого, он сможет попытаться подключить Пекин к ускорению окончания войны в Украине.

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