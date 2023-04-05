О том, что в ситуации, когда ВПЛ самостоятельно изменяют место своей регистрации, вероятны задержки отчислений такой помощи, и потому необходимо посетить определенные структуры ради продления выплат, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, дело касается случаев, когда граждане сменили место регистрации в «Діє». Такие последствия вызваны тем, что на данный момент, автоматическое переназначение помощи на жительство должным образом не проработано (будет запущено не ранее конца этого апреля). То есть, чтобы вовремя получить соцпомощь, следует обратиться в отделения Управление соцзащиты населения по новому месту жительства.

При этом, сотрудники органов соцзащиты не могут затребовать у ВПЛ подачи повторного заявления на получение указанной помощи, и эти средства обязаны зачислять, основываясь на уже зарегистрированном заявлении по месту жительства.

В Минреинтеграции уточнили: от работника соцзащиты должен быть отправлен запрос на получение электронного дела, которое ранее было сформировано на основании зарегистрированного заявления от переселенца. Предполагается, что средства начислят за весь период с дня изменения фактического места жительства ВПЛ.

Ранее мы писали, о чем должны знать переселенцы при оформлении жилищной субсидии.