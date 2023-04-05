О том, что в Китае не одобряют действий России относительно аннексии украинских территорий, включая Крымский полуостров и Донбасс, пишет «НБН», ссылаясь на заявление посла КНР в Европейском Союзе Фу Цуна, прозвучавшее в период разговора с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и опубликованное изданием The New York Times.

По словам Фу Цуна, ранние сообщения, касающиеся «безграничной дружбы» России и Китая, не более, чем «риторический прием», который определенные люди «неверно интерпретируют», основываясь на заявлениях лидеров КНР и РФ о взаимном сотрудничестве. Также, Фу Цун уверяет – власти КНР вовсе не поддерживают войну РФ против Украины, и Пекин не оказывает Кремлю никакой военной помощи.

Стоит напомнить, что недавно глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверяла – текущие отношения Китая к войне России в Украине, серьезно повлияют на его отношения с ЕС.

Ранее мы писали, что по информации Пентагона, Россия применяла китайские боеприпасы в войне против Украины.