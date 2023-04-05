О том, что подобным образом, Кремль желает оказать психологическое влияние на командование ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы оборонного ведомства Анны Маляр, размещенное в официальном Telegram-канале Минобороны Украины.

По словам Маляр, все попытки врага как-либо повлиять «на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению» безуспешны, так как Москве не удается «демотивировать наших бойцов», вопреки всем многочисленным негативным «информационным сообщениям врага о боях в Бахмуте».

Как уже стало понятно, россияне применяют два нехитрых способа «донесения информации», и это:

уведомления о якобы успехах в разнообразных формах и видах;

рапорты о якобы «рассекреченных» планах и решениях относительно Бахмута.

Таким образом, поясняет замглавы Минобороны, враг не может отыскать более действенные нарративы, и по этой причине, указанные «вбросы» больше похожи на испытание всех доступных вариантов распространения дезинформации.

Ранее мы писали, как в Пентагоне оценили вероятность перехода ВСУ к следующей фазе боевых действий.