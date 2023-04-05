О том, что нуждающиеся категории населения Украины, могут на бесплатной основе заказать себе различные нужные вещи или продукты питания, пишет «НБН», ссылаясь на специальный электронный сервис Sharity.place.

В немалом перечне объявлений, размещенных волонтерами, с легкостью можно отыскать одежду и обувь, еду, бытовую технику, разные предметы обихода и даже услуги, которые люди готовы предоставить абсолютно бесплатно.

Однако пока опубликовать свои объявления могут исключительно жители Армении, Израиля, Украины, Польши, США или Грузии, но, вполне вероятно, что вскоре доступ откроют и прочим странам, куда эвакуировалось больше всего украинцев, например, Германии.

Таким образом, если ощущается нужда в подобной помощи, стоит зайти на описанную платформу в раздел «Все объявления» и выбрать то, что существенно необходимо, или сделать собственную публикацию в пункте «Разместить объявление».

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