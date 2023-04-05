О том, что Владимир Зеленский должен подтвердить с Матеушом Моравецким протокол относительно намерений по поставкам различной военной техники в Украину, включая и передачу определенных БТР, пишет «НБН», ссылаясь на издание Bloomberg.

Как стало известно, дело касается, в первую очередь, бронетранспортеров «Rosomak-S.A.», производящихся в Польше, и которые не так давно Киев заказал у Варшавы. Ожидается, что ВСУ получат не менее 100 штук «Rosomak-S.A.». При этом, данная закупка уже оплачена из фондов Европейского Союза и США.

Стоит уточнить, что колесный БТР «Rosomak-S.A.» является флагманом ВС соседней страны, и изготовляется на основе стандартной лицензионной версии бронеавтомобиля «AMV XC-360P», после чего техника проходит глубокую модернизацию в Польше. В частности, польские БТР оснащаются двумя пусковыми установками для противотанковых управляемых ракет «Spike-LR».

Ранее наш информационный портал писал, как в Министерстве обороны объяснили, зачем россияне врут об «успехах» в Бахмуте и «рассекреченных» планах ВСУ.