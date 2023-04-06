О том, что введение дальнейших санкционных мер, как минимум, должно не допустить использование в РФ современных технологий, пишет «НБН», ссылаясь на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, прозвучавшее на «Радио Свобода».

По словам Данилова, дело касается не только торгового оборота, а скорее вовсе иных, не предусмотренных странами-союзниками, вещей. В частности того, как Россия использует доступ к современным технологиям или современным средствам передвижения, прежде всего. РФ по сей день располагает огромным количеством самолетов западных компаний, например, таких, как «Boeing» или «Airbus».

Таким образом, уже давно было бы совершенно уместным, полностью прекратить авиасообщение над территорией РФ, чтобы «на этих самолетах», как «с территории России», так и «внутри страны, и за пределы страны никто не мог передвигаться».

Предполагается, что такие ужесточенные санкции, наконец заставят всех граждан России полноценно «ощутить ответственность за все вещи, которые происходят сегодня в мире».

Ранее мы писали, что личный секретарь кремлевского диктатора сделал циничное заявление о продолжении войны в Украине.