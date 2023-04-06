О том, что Москва не в состоянии отыскать желающих, которые смогут обучить российских мобилизованных в Беларуси, и потому для подобных целей активно вербуют пожилых активистов из пресловутого «Белорусского союза офицеров», пишет «НБН», ссылаясь на публикацию местного издания Motolko.help.

В частности, уже давно не является секретом, что специалисты из ВС Беларуси готовили российских мобилизованных на полигонах в РБ. Но сейчас плачевная ситуация такова, что Кремлю приходиться экстренно завлекать престарелых беларусских экс-военных для работ на так называемых «общественных началах».

Кроме того, не так давно, и самопровозглашенный президент Беларуси утверждал — на территории его страны «российские подразделения обучаются 500-ми белорусскими офицерами».

Ранее наш информационный портал писал, как приближенные Владимира Путина «объяснили» намерения России затянуть боевые действия в Украине.