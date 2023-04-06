О том, что злоумышленники в Киеве не дали разгрузить гуманитарную помощь из Польши, Великобритании, Азербайджана и прочих государств, при этом, важный груз долгое время скрывали в складских помещениях Соломенского района столицы, пишет «НБН», ссылаясь на официальный сайт Национальной Полиции Украины.

В текущем феврале, полицейскими было начато проведение следственных мероприятий относительно незаконного обращения с гуманитарной помощью. После инспектирования складов в Соломенском районе, и смогли обнаружить различные грузы от нескольких основных стран-доноров. Стоит отметить, что некоторая часть гумпомощи успела потерять свои первоначальные качества, так как положенный срок применения вышел.

Сейчас правоохранители открыли доступ к указанным складам, и при содействии Минсоцполитики, уже направили 200 тонн пригодной гумпомощи защитникам Украины:

в Государственную спецслужбу транспорта переданы бронежилеты/медицинские носилки/ пожарные рукава/продукты питания;

в «Грузинский национальный легион» и медикам Нацгвардии – одеяла/спальники/карематы/ амуниция/медсредства/продукты питания/средства гигиены.

На данный момент правоохранители начали устанавливать круг лиц, имеющих отношение к блокированию доступа к данным грузам, в результате чего, отдельные продукты гуманитарной помощи попросту испортились. Фигурантам дела, после сбора всех доказательств и вынесения обвинений, грозит срок заключения от 5 до 7 лет.

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