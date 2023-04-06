Как информирует «НБН» со ссылкой на «Крым.Реалии», по словам главы Кремля в этом были задействован потенциал третьих западных стран, а также их спецслужбы.

Согласно словам российского президента, «против журналистов, органов власти, а также общественных деятелей и правоохранителей постоянно устраиваются теракты». При этом он не привел ни одного конкретного примера.

Как известно, Владимир Путин выступил на заседании Совбезпа России, который был посвящен обеспечению безопасности на украинских территориях, об аннексии котороых Россия объявила в сентябре минувшего года. При этом Путин заявил, что ситуация там является весьма сложной. Также он обратился с призывом к правоохранительным органам «делать все по-максимуму» для обеспечения безопасности. В заседании принимали участие назначенные Кремлем главы российских оккупационных администраций в четырех областях Украинского государства.

Напомним, ранее мы уже писали о намерении Путина провести заседание Совбеза РФ.