О том, что информация относительно размеров вышеуказанных выплат за возраст и то, для кого они предназначены, внесена в постановление Кабинета Министров Украины №963, пишет «НБН».

Пожилым украинцам гарантируют выплаты согласно их возрасту, в различных суммах:

от 70-ти до 75-ти лет — до 300 гривен;

от 75-ти до 80-ти лет — 456 гривен;

от 80 лет — до 570 гривен.

Стоит уточнить, что такая надбавка «привязана» ко дню достижения строго конкретного возраста: при исполнении 75-ти лет — пенсию увеличат не на 456 гривен, а только на 156 гривен. Фактически, вместо ранее выплачиваемых 300 гривен, гражданин будет получать 456 гривен. Аналогичный механизм действует и по достижению 80-ти лет — увеличение доплаты, по сути, составит всего 114 гривен (вместо 456 гривен — 570 гривен).

Однако, подобные возрастные доплаты назначаются при условии, когда размер ежемесячной пенсионной выплаты с учетом всех надбавок/повышений/дополнительных пенсий/целевой денежной помощи/индексаций/тому подобного, ниже размера средней официальной зарплаты в Украине, с которой отчислены страховые взносы, то есть менее 10 340,35 гривны.

Ранее мы писали, что в Минреинтеграции объяснили, почему переселенцы несвоевременно получают выплаты.