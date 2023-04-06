О том, что выполнение абсолютно любых задач, касающихся обороны Бахмута, утверждают только после глубокого анализа всех действий российских оккупантов, предварительно тщательно оценив реальные возможности ВС Украины, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, опубликованное в официальном Telegram-канале замглавы Минобороны нашей страны Анны Маляр.

По словам Маляр, она впервые немного «приоткроет занавес», и объяснит, что стоит за словами «в Бахмуте продолжаются бои», а также расскажет, при каких условиях принимаются оперативные решения. В частности, текущая обстановка вокруг Бахмута, сопровождается обширной аналитической работой большого количества людей, а вопросы решаются, основываясь на «всестороннем анализе и расчетах вероятного развития ситуации».

При этом, вся информация поступает в штабы 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, а в командных пунктах непрерывно изучают «действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям»:

Командование на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки наших возможностей, принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям. То есть, когда вы слышите в сводках слова «ситуация под контролем» — так и есть».

Ранее мы писали, что в Воздушных силах высказались о тестировании F-16 украинскими пилотами.