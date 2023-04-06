О том, что Украина запланировала приобрести у Польши более 100 БТР «Rosomak» в разных модификациях, а также не менее нескольких десятков минометных САУ «Rak», включая сотню ПЗРК «Piorun», и уже в ближайшее время, будут подписаны соответствующие договоренности, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера польского правительства Петра Мюллера, опубликованное в Radio Plus.

В частности, сейчас идет подготовка к заключению контрактов, с пока не указанной общей стоимостью. Единственно, в чем уверен Мюллер — по итогу Украина получит 150 БТР «Rosomak», что на 50 машин больше, чем предполагалось в дни визита Владимира Зеленского в Варшаву. Кроме того, в ВСУ поступят три ротных формирования из самоходных минометов «Rak» (суммарно — 50 единиц техники), а также 100 ПЗРК «Piorun».

Отметим, что только небольшая часть вооружений, поставляемых в Украину, продается за реальные деньги, а основной объем — передается бесплатно, и на обороноспособность нашей страны, Польша уже потратила около 2 млрд евро.

Ранее мы писали, что в МИД Польши объяснили, почему не стали держать в тайне визит Зеленского в Варшаву.