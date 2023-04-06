Представитель внешнеполитического ведомства Польши объяснил, что визит украинского президента в Варшаву анонсировали за два дня до его приезда, чтобы дать возможность гражданам страны приехать в столицу на выступление двух лидеров государств.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на CNN.

Спикер МИД добавил, что помимо этого, визит Зеленского в Варшаву не стали держать в тайне до последнего момента, поскольку польское руководство «больше не чувствует такого страха перед россиянами».

Ясина отметил, что столицу заблокировали в большей степени во время визита главы Украины, чем это было во время приезда президентов США, в частности, Джо Байдена. Однако сложности, по его словам, того стоили, поскольку в визите Зеленского в Варшаву «был символизм».

Напомним, что на встрече украинского президента с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким был решен важный для обеих стран вопрос.